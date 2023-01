Handanovic e la raccomandazione all’arbitro Sozza in diretta tv prima di Inter-Napoli

MILANO - L' Inter batte 1-0 il Napoli grazie al colpo di testa di Dzeko e riapre il campionato. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi si tratta di una vittoria importantissima, mentre per gli azzurri di Luciano Spalletti è il primo ko stagionale in gare ufficiali. Prima del fischio d'inizio, però, non è passata inosservata la raccomandazione di Samir Handanovic all'arbitro Simone Sozza.

Inter-Napoli: la frase di Handanovic a Sozza

Dalle immagini diramate dalla Lega, infatti, si vedono i calciatori in fila pronti per entrare sul rettangolo verde preceduti dalla terna arbitrale mentre i panchinari passano in mezzo per andare ad accomodarsi. Nel filmato si vede sbucare il portiere nerazzurro che, abbracciato a un collaboratore del Napoli, prima dà il cinque a Meret e al capitano azzurro Di Lorenzo e poi si rivolge a Sozza: "Mi raccomando, fischia poco oggi eh". Promosso internazionale da pochi giorni, il 35enne fischietto milanese ha superato la prova del big match nonostante alla vigilia fossero stati sollevati dei dubbi su questa designazione proprio per la sua provenienza. Sozza ha mantenuto una linea chiara dal 1' al 90' e ha lasciato correre il gioco, fischiando solo quando necessario. Sono infatti appena 19 gli interventi del direttore di gara, "costretto" nel finale a estrarre quattro cartellini gialli, due per parte, agli indirizzi di Barella, Di Lorenzo, Dumfries e Kim (nel primo tempo ammonito anche Dzeko).