Inter, Inzaghi: "Il Verona ha dimostrato contro Juve e Milan il suo valore. Non parlerò più di Monza"

Simone Inzaghi non ha parlato nella classica conferenza stampa prepartita ma solo ai microfoni di Inter Channel, ovvero la tv ufficiale nerazzurra, presentando qui il match di domani sera contro l'Hellas Verona: “Arriviamo dopo una partita dispendiosa come quella Parma, ma siamo contenti per il passaggio del turno. Troviamo un avversario che si è ripresentato in ottime condizioni, troveremo una squadra in salute”. Che avversario si aspetta Inzaghi? Ecco la sua risposta: “Sara una partita intensa, sappiamo che tante squadre giocano, sia in Italia che in Europa, con la difesa a tre, è un avversario già incontrato negli anni. Corsa, aggressività e determinazione saranno fondamentali”