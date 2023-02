Inter, Lukaku verso il bis. Ma ne vale la pena (per 9 milioni a gol)?

Le manovre per il Lukaku-bis

Le grandi manovre per il “Lukaku bis”, infatti, sono già ripartite anche perché bisogna ricordare che l’Inter entro il 30 giugno dovrà incassare almeno altri 40 milioni dalle cessioni e dal primo luglio partirà un altro bilancio che probabilmente i dirigenti dovranno ancora gestire con l’obiettivo di chiudere con un saldo in pari o addirittura nuovamente attivo. Dunque, difficilmente ci saranno le risorse per un grande investimento in attacco e avere comunque la possibilità di riprendere in prestito Lukaku, non sarebbe quindi una cattiva alternativa. Detto che fra Inter e Chelsea esiste già dalla scorsa estate un gentleman agreement per rinnovare il prestito, i dirigenti nerazzurri hanno già fatto il puntocon l’avvocato Ledure, l’uomo che lo scorso giugno ha reso possibile l’impensabile ritorno in prestito di Lukaku a distanza di dieci mesi dalla sua cessione al Chelsea per 113 milioni. Le basi per ripetere l’operazione sono state gettate, ma è chiaro che quanto succederà da qui al termine della stagione peserà per quanto concerne la questione economica. Lukaku ha già fatto un passo facendo sapere all’Inter di essere disposto a ridursi l’ingaggio, col club nerazzurro che dunque potrebbe risparmiare qualcosa rispetto agli 11.1 milioni versati in questa stagione. Soldi che potrebbero servire per accontentare ancora il Chelsea perché l’Inter vorrebbe avere uno sconto anche dagli inglesi sul costo del prestito, ma è diffi cile pensare che i Blues accettino visto che i quasi 8 milioni ricevuti servono, in parte, per coprire l’ammortamento annuale del belga. Quello che appare certo è che i due club questa volta inseriranno un diritto di riscatto per l’estate 2024 e anche in questo bisognerà capire il valore: Lukaku per quella data peserà a bilancio per il Chelsea circa 45 milioni (contratto fi no al 2026); diffi - cile pensare che l’Inter possa investire una cifra del genere, ma probabilmente anche a Londra sanno che l’operazione Lukaku è stato un fallimento e andrà messa in conto una minusvalenza.