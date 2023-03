Il rigore che spacca l'Inter: Lukaku non si capacita e Lautaro sbaglia

La sconfitta dell'Inter in casa dello Spezia è dura da digerire per i tifosi nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi è uscita senza punti dalla trasferta contro la formazione di Semplici al termine di una partita dove le occasioni per portarla a casa, comunque, non sono mancate. Tre rigori totali durante il match: uno segnato per parte (Nzola e Lukaku) e uno sbagliato dall'Inter sul risultato di 0-0, che poteva cambiare l'andamento della sfida e che ha fatto decisamente discutere. Il motivo è semplice: in occasione del primo penalty sul dischetto si è presentato Lautaro, che con l'Inter prima dell'errore in questione aveva realizzato 11 rigori su 16 tirati, e non Lukaku, che invece aveva una media realizzativa decisamente migliore: 16 su 16 prima di segnare il secondo penalty nerazzurro della serata.