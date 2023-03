Inter, Onana si racconta: il fratello, Neuer, i guanti di Buffon e Maignan

"Se non avessi fatto il portiere, sarei stato un poliziotto. Mi piace proteggere". Lo confessa il portiere dell' Inter André Onana , protagonista della prima puntata, disponibile da oggi su Dazn , della nuova stagione di 'Culture', il format che racconta culture e tradizioni dei calciatori di Serie A . "Vengo da una famiglia umile, da un paesino molto povero: non mi sarei mai immaginato di giocare nell'Inter - confessa il camerunese -. Avevo quattro fratelli, il più grande è morto e io sono il più piccolo. Kristian , uno di loro, giocava come portiere. Lo accompagnavo e gli portavo la borsa: così mi sono innamorato del ruolo". Il classe 1996 ha fatto esperienza nel vivaio del Barcellona , dove ha imparato "come saper decidere le giocate e leggere le situazioni".

Onana, l'idolo Neuer e il regalo di Buffon

Onana ha poi continuato: "Negli ultimi 20 anni, quello del portiere è il ruolo che è più cambiato. Quando ero piccolo mi dicevano 'Non giocarla mai in mezzo'. Ora, devi darla dove c'è spazio. Il portiere oggi è uno forte con i piedi, forte nell'uno contro uno, coraggioso, che trasmette sicurezza, che attacca le palle alte. Se lo sei, vivi accanto all'errore. Devi essere forte e non aver paura di sbagliare". All'Inter, il camerunese ha giocatori forti anche nel carattere: "Per stare in uno spogliatoio così, per rispondere a Dzeko o Lautaro, ci vuole personalità. Se dobbiamo litigare per vincere sempre, allora litighiamo sempre". Il suo idolo è Manuel Neuer, ma lo hanno reso felice i guanti che gli ha regalato Gigi Buffon. E il rivale rossonero Maignan? "Con lui ho un bellissimo rapporto. Sono molto felice che ci sia lui a Milano con me. Chi è più forte? Non lo so. Ma nella mia testa forse lo so", conclude Onana.