Inter, Marotta: "Lukaku? Stagione anomala. A giugno torna al Chelsea"

"Sono partite in cui bisogna buttare il cuore e la mente al di là dell'ostacolo in termini di motivazioni. Tutti sanno quali sono i loro doveri, dobbiamo onorare la maglia fino in fondo". Così a Sky Sport, Beppe Marotta, ad dell'Inter, a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Porto. "Il futuro di Lukaku? Il prestito è stato fatto per una stagione, il 30 giugno torna al Chelsea. Però devo sottolineare come la stagione sia stata anomala, soprattutto per i giocatori che hanno preso parte al Mondiale in inverno. Lukaku è un esempio, pensiamo anche a Brozovic. Lukaku fisicamente è imponente, ma non è quello visto nelle annate precedenti", ha aggiunto.