Inter, Inzaghi: "Juve seconda? Serve chiarezza sulla classifica"

APPIANO GENTILE - Neanche il tempo per metabolizzare la vittoria a Porto nonché la soddisfazione per un sorteggio che in Champions spalanca per l’Inter la possibilità di toccare orizzonti lontanissimi ed è già tempo di derby d’Italia per Simone Inzaghi. Una partita, quella con la Juve, che l’Inter affronterà con tanti cerotti, ricordo della sfida del Dragão. «Sappiamo cosa rappresenta questa partita per noi, per la società e per i nostri tifosi, sarà una partita tra due squadre che stanno bene, fatta di corsa, aggressività e determinazione. Allegri ha ribadito che l’Inter è seconda? Io guardo la classifica, quello che verrà lo vedremo e ci sono degli organi competenti a decidere, speriamo presto perché c’è bisogno di chiarezza per loro e per tutte le loro contendenti. Noi consideriamo la Juve una grandissima squadra, completa, fatta di tantissimi giocatori molto forti, l’abbiamo incontrata in finali molto sentite, la rispettiamo e sappiamo quanto è importante la preparazione mentale in determinate partite».