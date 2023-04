Inter-Monza, Inzaghi: Il portiere avversario è sempre il migliore in campo

L’ Inter non riesce più a vincere in campionato. I nerazzurri di Inzaghi , che mercoledì giocheranno il ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica , hanno rimediato la terza sconfitta interna consecutiva (e l'undicesima totale) in Serie A contro il Monza di Palladino . Al termine del match il tecnico nerazzurro ha commentato: "La squadra ha fatto un buon primo tempo dove meritavamo il vantaggio, ci siamo innervositi nel secondo. Abbiamo subito qualche ripartenza, è stata una partita fotocopia di quelle contro Fiorentina e Salernitana . Siamo delusi e arrabbiati, non è vero che sentiamo l'importanza solo nelle coppe. Parliamo un risultato che rallenta il nostro percorso".

Inter-Monza 0-1: tabellino e statistiche

Inter-Monza, Inzaghi: "Il risultato non rispecchia quanto fatto"

Inzaghi ha proseguito: "Nelle ultime tre partite in campionato le occasioni sono state superiori rispetto a Champions e Coppa Italia. Non è un caso che ogni volta il portiere avversario è il migliore in campo, abbiamo bisogno di punti che però non arrivano" per poi continuare: "È normale che se prima avevamo un problema lontano da San Siro ora stiamo faticando davanti ai nostri tifosi. Ci stiamo lavorando, ma se andiamo a vedere le occasioni il risultato non rispecchia quanto fatto. Bisogna essere più bravi negli episodi". Il tecnico nerazzurro ha poi concluso: "La squadra è costruita bene per tutti gli obiettivi, siamo ancora in corsa in Champions. Le ultime partite le avete viste, sono deluso dal risultato ma per quello messo in campo dalla squadra sono soddisfatto".