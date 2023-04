Inter-Juventus, Lukaku in campo: la Figc di Gravina concede la grazia

Inter, Gravina concede la grazia a Lukaku

Dopo la decisione di non assolvere Lukaku per il suo comportamento, l'Inter si è fatta sentire con un comunicato ufficiale in cui ha dichiarato che "la vittima è diventata l'unico colpevole". Adesso, però, la situazione è totalmente cambiata: il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha infatti appena graziato "in via eccezionale e straordinaria" l'attaccante interista. "Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo - è la spiegazione del provvedimento della Federcalcio - è elemento fondante dell'ordinamento sportivo". Lukaku dunque torna disponibile per la gara di ritorno tra Inter e Juventus in programma mercoledì.

Lukaku, le motivazioni della grazia

La grazia è stata concessa in quanto "è emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della procura federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara. Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell'ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale". Nel caso di Lukaku, quindi "sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia".