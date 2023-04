Inter-Lazio, Inzaghi: Stagione entusiasmante, persi punti immeritatamente

L'Inter si impone contro la Lazio e torna di forza in zona Champions League sfruttando al meglio il pareggio tra Roma e Milan. La squadra di Inzaghi ha rimontato i biancocelesti di Sarri grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Gosens, portando il risultato finale sul 3-1. Il risultato chiaramente interessa anche ai tifosi del Napoli, che potrebbero festeggiare lo Scudetto già oggi contro la Salernitana. Al termine della sfida il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Partita straordinaria, bravissimi i ragazzi, l'hanno interpretata come dovevano fare. A fine primo tempo ero abbastanza sereno nonostante lo svantaggio. Abbiamo meritato ampiamente. Patto con la squadra? L'abbiamo fatto per andare in finale di Coppa Italia e semifinale di Champions. I giocatori mettono un impegno folle e a me basta questo".

Inter-Lazio, Inzaghi: "Gosens? Speriamo di non perderlo" Inzaghi ha continuato: "Gosens? Ha avuto una lussazione alla spalla, speriamo di non perderlo perché è un giocatore importantissimo che ci sta dando tantissimo. Stiamo vivendo una stagione entusiasmante, noi e i nostri tifosi. In campionato abbiamo perso punti importanti immeritatamente, ma abbiamo fatto partite europee di grandissimo livello. Ma sono ampiamente soddisfatto di quanto fatto nelle coppe. Non dimentichiamo che a gennaio abbiamo vinto l'unico trofeo fin qui disponibile in Italia. Dobbiamo continuare così. I nostri tifosi sono importantissimi per noi, c'è grande unione". Le condizioni di Gosens

Inter-Lazio, Inzaghi: "Complimenti al Napoli" Inzaghi ha continuato: "Essendo in semifinale di Coppa Italia e di Champions League sembra di giocare come dopo il Covid, quando si giocava ogni 48 o 72 ore. Abbiamo voluto tutto questo con le nostre forze. Chi non gioca non è contento come è giusto che sia ma siamo tutti focalizzati sul fare questo finale di stagione al massimo". Su Lukaku e Brozovic: "Abbiamo iniziato ad utilizzarli a fine gennaio e adesso stanno dando una grande mano, è molto importante sapendo che davanti abbiamo tantissime partite. Infine, sul 'favore' fatto al Napoli: "Gli faccio i complimenti. La società e la squadra sono stati bravissimi. Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro, hanno avuto una continuità che tutte le altre non hanno avuto. Hanno vinto uno Scudetto con pieno merito ed è giusto che festeggino".

