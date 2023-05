Inzaghi su Milan-Inter di Champions: "Non un derby, ma il derby! Leao..."

Manca sempre meno all'inizio dell'Euroderby tra Milan e Inter , match valido per la semifinale di andata di Champions League. Sarà la terza volta che rossoneri e nerazzurri si affronteranno in Europa , a distanza di 18 anni dall'ultimo confronto. Non una partita banale: lo sa Simone Inzgahi , allenatore dell'Inter, che alla vigilia l'ha definita "non un derby, ma il derby".

Champions League, perché Milano tifa Ancelotti

Milan-Inter, parla Inzaghi

Queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "Mourinho disse che la Champions non era un'ossessione? Sappiamo che domani giocheremo non un derby, ma il derby! Siamo consapevoli di quanto sia importante per noi e per la città, e ovviamente per i tifosi: la posta in palio è altissima, cercheremo di giocare un grandissimo derby. Fallimento per chi perde? Direi di no, pur sapendo questa partita quanto sia importante. Sappiamo cosa vuol dire raggiungere la finale, non ci nascondiamo. Serviranno testa e cuore, siamo concentrati. Sul cuore non ho alcun dubbio, sulla testa credo che dovremo essere capaci di superare gli imprevisti. Per quanto riguarda le scelte di formazione, sono tranquillo: abbiamo tanti impegni ravvicinati, gli ultimi allenamenti possono essere utili. Leao? Conosciamo il suo valore, nel caso ci sia prenderemo accorgimenti ma di certo non stravolgeremo la nostra partita".

Milan, allenamento a parte per Leao