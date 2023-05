Inter, Dzeko da record come Messi e Ronaldo: ora insegue Giggs

"L'allenatore mi chiamava sempre Shevchenko, glielo ricordavo. Da quel momento ho iniziato a guardarlo. Dopo la tripletta al Camp Nou, che ha sancito la sua esplosione, è diventato il mio giocatore preferito" - ha rivelato Dzeko, poco prima dell'inizio dell'euroderby tra Milan e Inter. Il cigno di Sarejevo ha cantato. Un'esibizione da scala di Milano, che ha portato ad una serie di record statistici. "Hai ancora 37 anni?" - gli hanno chiesto dopo il match - "L'ultima volta cosa ti ho risposto? 37? Sì sempre 37" ha risposto il bosniaco. In campo si nota per la sua esperienza, ma non per il suo impatto, che sembra quello di un giovane affamato e con voglia di far bene. Ma a proposito di età, l'attaccante è entratto in una piccola cerchia di marcatori.