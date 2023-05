Inzaghi su Fiorentina-Inter: "Resto al 100%, mai sentito precario"

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il match dell'Inter contro la Fiorentina, valido per la finale di Coppa Italia, che sarà diretta da Irrati, di scena domani sera allo stadio Olimpico di Roma. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Noi favoriti? Chiaramente è una finale, ne ho giocate diverse e delle volte si era favoriti e altri sfavoriti. Domani affrontiamo una squadra in salute, nelle ultime 24 ha perso quattro volte e vinto quasi sempre. Sappiamo cosa troveremo, ci siamo affrontati tanti anni e quest'anno abbiamo vinto e perso. Si sono meritati due finali come noi, sarà aperta ma dobbiamo essere squadra ed essere bravi a reggere la partita". Poi sul fatto di essere uno specialista nelle finali di coppa aggiuge: "Speriamo che questa fama possa continuare perché abbiamo due finali da disputare. Mi fa piacere e spero che la tradizione possa continuare. Negli ultimi mesi abbiamo fatto cose importanti, la finale di Coppa Italia non è scontata perché era da tanti anni che non capitava andarci. In campionato siamo stati bravi e manca un passetto. La finale di Champions è inaspettata per la maggioranza, ma noi ci credevamo già dal sorteggio".