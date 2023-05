Inter, Marotta blinda Inzaghi: "Non c'è motivo di cambiare"

ROMA - Primo trofeo stagionale da poter azlare al cielo per l'Inter che all'Olimpico affronta la Fiorentina nella finale di Coppa Italia. Nel prepartita della sfida ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta che ai micorofoni di Mediaset è tornato a ribadire la sua fiducia nei confronti del tecnico Simone Inzaghi: “Resta al 100%? Non c'è motivo per non proseguire il rapporto". Sull'intera stagione di Inzaghi, Marotta aggiunge: "In una stagione è impossibile pensare che tutto vada sempre nel modo migliore. Esistono delle difficoltà e sta ad allenatore, che deve essere leader nello spogliatoio, e società essere un tutt'uno per risolvere i momenti critici. I nostri sono sempre contraddittori costruttivi”.