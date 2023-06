City-Inter, Lukaku e l'emoticon di Zhang. Bastoni: Su Haaland alla Rudiger

L'appuntamento dell'anno è sempre più vicino per l' Inter . I nerazzurri sono attesi dalla finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola , in programma sabato 10 giugno a Istanbul . A pochi giorni dalla sfida diversi calciatori della squadra di Inzaghi hanno parlato del grande incontro. Durante il Media Day Federico Dimarco ha dichiarato: "Siamo contentissimi di aver raggiunto questo traguardo, ce lo siamo meritati sul campo e sappiamo di incontrare una squadra forte. Per noi vincere questo trofeo è un sogno, per loro un'ossessione. Parla la storia dell'Inter, non capita tutti i giorni. È una cosa incredibile e siamo davvero orgogliosi. Dovremo fare la nostra partita, da Inter. Non penso sia solo l'attacco la chiave del match, siamo una squadra forte e l'abbiamo dimostrato nel percorso".

Dimarco: "L'ultima Champions? Sono dieci anni che la riguardo"

Dimarco ha anche parlato del percorso stagionale: "I voti si danno a fine percorso, al momento non darei nessun voto. Ai tifosi dico che andremo lì per dare tutto, sputeremo sangue e cercheremo di dare il massimo finché la partita non finirà". Non è mancato nemmeno l'aneddoto sulla vittoria della Champions League nel 2010, vissuta da tifoso: "Se l'ho rivista? In realtà non è dagli ultimi giorni, sono dieci anni che la riguardo... I ricordi migliori i gol di Milito e quando Zanetti ha alzato la coppa. L'Inter del 2010 era una squadra forte: lo siamo anche noi, ma loro avevano tanti giocatori esperti, magari abituati a partite del genere come Eto'o. Noi invece siamo un gruppo giovane, un grande gruppo, stiamo vivendo questo sogno che si avvererà il 10 giugno a Istanbul, speriamo con un grande risultato".

Bastoni: "Decisiva l'andata contro il Barcellona"

Della finale di Champions ha parlato anche Alessandro Bastoni: "È una partita speciale, affronteremo la squadra più forte del mondo ma ce la giocheremo, la prepareremo nel migliore dei modi e andremo lì per fare la nostra partita. Mi aspetto una gara difficile, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità, dovremo essere attenti e determinati per metterli in difficoltà". Sul duello con Haaland: "Non c'è solo lui da controllare, il City ha grandissimi campioni. Dovremo stare attenti in fase difensiva, ho visto dei video di Rudiger e proveremo a seguire il suo esempio. Momento della nostra svolta? Difficile scegliere un momento ma credo che l'andata contro il Barcellona sia stato un momento cruciale per il nostro percorso in Champions".