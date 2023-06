Paramount, il no della Premier per il Chelsea può tornare utile all'Inter

Non ci sono solo gli intrecci di calciomercato ad avvicinare Inter e Chelsea in questi giorni. I nomi di Onana e Lukaku sono i più caldi sull’asse che ha unito Blues e nerazzurri nelle cronache recenti. Ma ci sono punti di contatto che riguardano anche altri aspetti della vita dei due club. Uno è legato all’intervento della Premier League che ha vietato al Chelsea di siglare un accordo con Paramount , il network americano intenzionato a diventare main sponsor della squadra di Stamford Bridge. Il semaforo rosso si è accesso perché la Premier temeva la reazione delle tv che hanno pagato i diritti per trasmettere le partite del campionato inglese. La presenza di un concorrente sulle divise di una delle formazioni più importanti del torneo d’Oltremanica avrebbe potuto sollevare questioni di opportunità rispetto agli altri broadcaster.

Inter, Chelsea e Paramount: la situazione

Questo stop a Londra potrebbe spingere Paramount a dirottare altrove il budget già stanziato. Un'ipotesi potrebbe essere un rilancio alla somma già prevista nell’intesa chiusa tre settimane con l’Inter per posizionare il nome sulle maglie nerazzurre (vuote dopo la risoluzione con Digitalbits inadempiente) nell’ultima giornata di Serie A e nella finale di Champions League, oltre a diventare sponsor sul retro della maglia nella prossima stagione. Un’opzione in più per l’Inter che sta trattando per individuare il successore migliore dell’azienda di criptovalute travolta dalla crisi di questo settore da sempre soggetto a una forte instabilità. Anche se il club nerazzurro dà ancora la precedenza alle trattative avviate negli ultimi mesi. In queste negoziazioni resta in vantaggio Qatar Airways che può garantire ricavi più consistenti alla società di viale della Liberazione. In caso di fumata bianca con la compagnia aerea di Doha potrebbe avvicinarsi l’obiettivo di portare a 35 milioni a stagione i ricavi dalla sponsorizzazione di maglia, insieme a eBay sulla manica e Paramount sul retro.

Lukaku, c’è soltanto l’Inter: Chelsea sempre più irritato