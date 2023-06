Dimarco sposa Giulia Mazzocato: Inter, estate di matrimoni e mercato

Dimarco-Mazzocato nozze: gli invitati nerazzurri

Le nozze sono avvenute nella giornata del 24 giugno in una splendida masseria a Savelletri in Puglia, dove si sono svolti anche i festeggiamenti. Il matrimonio è avvenuto il giorno dopo quello del compagno Bastoni, che si è celebrato nell'incantevole cornice di Borgo Egnazia. Presenti all'evento anche Handanovic, Darmian, Cordaz e Barella, tutti con le rispettive compagne. Federica Schievenin, moglie del centrocampista italiano, ha condiviso alcuni scatti del gruppo nerozzurro sui social, commentando: "Squadra che vince non si cambia". Durante i festeggiamenti, Dimarco e Giulia si sono scatenati in pista, improvvisando anche delle coreografie di coppia.