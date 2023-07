Handanovic saluta l'Inter, Cuadrado si unisce: quanti gol rifilati a Samir

Il commento dell'esterno colombiano, rappresentato solo da due simpatiche emoticon, ha scatenato le reazioni dei tifosi nerazzurri e bianconeri che hanno ricordato la rissa al termine dell'andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: dopo uno scontro verbale, fu il portiere nerazzurro a colpire per primo Cuadrado, scatenando successivamente la sua reazione. Il commento dell'ex bianconero, svincolatosi dopo il 30 giugno, è un ramoscello d'ulivo teso a un rivale al quale Panita, come è soprannominato Cuadrado, ha segnato tanti gol iconici nell'immaginario del tifo juventino.

Cuadrado, tutti i gol ad Handanovic

L'Inter, e quindi Handanovic, è stata da sempre una delle vittime preferite di Cuadrado. Contro il club milanese ha messo infatti a segno in totale sei reti, cinque in Serie A e una in Coppa Italia proprio nella semifinale di andata del 4 aprile scorso, ultimo sigillo. In campionato c'è da ricordare sicuramente la doppietta del 15 maggio 2021 nel 3-2 finale alla squadra di Conte mentre il gol più bello segnato ad Handanovic resta la staffilata al volo da fuori area nell'1-0 finale del 5 febbraio 2017.