Cuadrado, esordio con l’Inter e maglia numero 17: com’è andata

Dopo il primo test ad Appiano contro il Lugano vinto per 3-0 , l' Inter di Simone Inzaghi prosegue la sua preparazione con un'altra vittoria, questa volta ai danni della Pergolettese , formazione lombarda che milita in Serie C . I nerazzurri si sono imposti con il risultato di 10-0 grazie ai gol nel primo tempo di Correa , Bastoni , Calhanoglu e Dumfries e alle quattro reti di Lautaro a cui si aggiungono quelle di Esposito e Mkhitaryan nella seconda frazione di gara.

Inter, l'esordio di Cuadrado

Da segnalare il debutto con la maglia nerazzurra di Juan Cuadrado, sbarcato a Milano da pochi giorni dopo otto anni con la Juventus. Il colombiano, che sembra essersi ambientato bene fin da subito e che ieri si è allenato per la prima volta con la sua nuova squadra, ha agito come quinto di destra subentrando a Dumfries all'inizio del secondo tempo. Juan è sceso in campo con la maglia n.17: si tratta di una soluzione provvisoria, in quanto il numero definitivo del nuovo acquisto non è ancora stato svelato. Solo qualche minuto nelle gambe per il colombiano, che è uscito dal campo al 77' per lasciare il posto a Lazaro.