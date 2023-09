Infortunio Arnautovic, comunicato ufficiale Inter. Ecco quanto starà fuori

L'Inter ha pubblicato il bollettino riguardante l'attaccante il cui esito è di "una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane".

Infortunio Arnautovic, tempi di recupero

L'Inter, con l'ad Marotta, ha già annunciato che non andrà sul mercato degli svincolati per sopperire all'assenza di Marko Arnautovic. Una lesione di secondo grado per l'austriaco che costringerà, dunque, Simone Inzaghi a dover fare a meno di lui per oltre un mese e proseguire in questo periodo fitto di partite con soli tre attaccanti (Lautaro, Sanchez e Thuram).

Saranno almeno 10 le gare, da qui a novembre, che il centravanti dovrà saltare: Sassuolo, Salernitana, Bologna, Torino, Roma, Atalanta e Frosinone per quanto riguarda la Serie A oltre a Benfica e il doppio confronto col Salisburgo in Champions League. Arnautovic si sottoporrà a controlli continui per capire se potrà rientrare a fine novembre dopo la sosta nazionali (occhio, il 26 novembre c'è la Juve) o se dovrà rimandare ancora il ritorno in campo. Non proprio una notizia positiva per l'Inter e per Inzaghi che ora dovrà studiare soluzioni per far ruotare al meglio i suoi giocatori offensivi.