Inter-Investcorp, la cifra sul piatto e perché l'orizzonte è maggio 2024

Direttamente dagli Emirati Arabi Uniti - Abu Dhabi Sports Tv - arrivano nuove conferme sulla trattativa in corso per la cessione dell ’Inter che il nostro giornale ha rivelato la scorsa settimana, con l’offerta presentata direttamente a Raine Group, la banca d’affari americana incaricata dal presidente Steven Zhang di trovare possibili acquirenti (o investitori) per il club nerazzurro.

Secondo la tv araba, a ribadire quanto emerso nei giorni scorsi, ci sarebbe proprio Investcorp, fondo del Bahrein, dietro alla proposta ricevuta da Raine Group. Per Abu Dhabi Sports Tv la società presieduta oggi da Mohammed Alardhi sta lavorando da mesi per raccogliere capitali, come consuetudine dei fondi di investimento, per presentare l’offerta giusta - intorno a 1.3 miliardi di euro - e chiudere la trattativa con Zhang. Da qualche settimana sarebbe in corso la due diligence e presto si arriverà alla proposta ufficiale che dovrà poi essere vagliata dalla famiglia Zhang.

Cessione Inter, non è scontato il sì di Zhang

Non è affatto scontato il sì da parte di Steven, che due anni fa respinse l’offerta di Bc Partners (800 milioni di base). Il presidente nerazzurro, attualmente in Cina, parallelamente sta infatti continuando a lavorare per capire la fattibilità di un rifinanziamento del prestito di Oaktree in scadenza nel maggio 2024.