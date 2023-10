Calhanoglu: "Di Maria come Berardi. Inter, siamo forti e lo sappiamo"

Nella consueta conferenza stampa della vigilia per la sfida di domani tra Inter e Benfica , insieme a Simone Inzaghi si è presentato anche Hakan Calhanoglu . Il centrocampista turco, uno dei punti fermi dei nerazzurri, ha iniziato dichiarando: "L'anno scorso è stato bello essere in finale, purtroppo non abbiamo portato la coppa a casa, però sono orgoglioso di quanto fatto con i miei compagni e con la squadra. Abbiamo fatto vedere quello che siamo, siamo forti e lo sappiamo. Siamo migliorati in tante cose, quest'anno abbiamo iniziato molto bene il campionato, con uno scivolone contro il Sassuolo ma che può capitare. Giocare ogni tre giorni non è facile".

Calhanoglu, le parole su Di Maria e Berardi

Su Di Maria, in gran forma e domani in campo dopo l'anno in Serie A con la Juventus: "È un giocatore che sa come giocare queste gare, un po' come Berardi. Dobbiamo stare attenti, ha tanta qualità e ha esperienza ma non è l'unico: domani saranno importanti tanti piccoli dettagli in campo. In Champions tutte le partite sono difficili. Tutti nel gruppo sono favoriti e tutti sono forti: non ne vedo una sola". Infine, sul rapporto con Asslani: "Io e lui abbiamo un bel rapporto, sin dal suo primo anno qua. Ho parlato sempre con lui, perché ho visto che ha qualcosa di speciale. Io gli dico di dare sempre il massimo, di essere più aggressivo, di avere più fame, anche nei duelli. Sta imparando e sta migliorando, è un bravissimo ragazzo che sente e che ascolta".