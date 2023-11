Zilliacus fa sul serio, pronta l’offerta all’Inter: “Raccolti più di due miliardi”

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese, gestore della società di investimenti XXI Century Capital, annuncia di avere raccolto sui mercati finanziari 2,5 miliardi di dollari (oltre 2,3 miliardi di euro), e di essere pronto a investirne una parte per l’acquisizione dell’Inter. Su Twitter il comunicato in cui esprime la volontà di “investire nel calcio, nella moda e nel real estate in Italia”. Chi è l'uomo d'affari che vuole acquistare il club nerazzurro, cosa ha detto nel comunicato integrale e qual è la posizione di Zhang in merito.

Chi è Zilliacus, l'imprenditore interessato all'Inter Thomas Zilliacus nasce a Helsinki nel 1964. È stato un dirigente Nokia (responsabile globale marketing), per poi diventare nel 1986 responsabile dell’area. Ha fondato Asia-Pacific Strategic Alliances Group e Mobile FutureWorks, che si occupano soprattutto di immobiliare, sport, telecomunicazioni per un valore combinato di oltre 3 miliardi di dollari. Dal 1982 al 1986 è stato presidente dell’Hjk Helsinki. Nei mesi scorsi si era parlato di lui anche riguardo il Manchester United, ma non essendo riuscito a trovare i partner giusti, aveva abbandonato la corsa al club inglese: non è un caso, però, che sui social personali molto spesso commenta, oltre alla situazione dell'Inter, proprio quella dei Red Devils.

Zilliacus, il comunicato integrale “XXI Century Capital, la società di investimenti appartenente al gruppo Thomas Zilliacus Mobile Future Works, che ha recentemente annunciato il suo interesse nell’acquisto dell’Inter, ha oggi annunciato di aver firmato accordi con investitori per un totale di 2,5 miliardi di dollari USA da versare nei fondi di investimento creati da XXI Century Capital”, inizia così la nota della società. “XXI Century Capital ha dichiarato di voler investire nel settore del calcio, della moda e dell’immobiliare in Italia - prosegue il comunicato -. La società intensificherà gli investimenti con l’iniezione di questi nuovi fondi”. Poi il riferimento all'Italia: “Sto trascorrendo parte dell’anno in Italia. Amo il paese, la sua cultura e la sua gente. Gli accordi di investimento che abbiamo appena firmato ci consentono di accelerare i nostri investimenti. Abbiamo l’obiettivo di presentare un’offerta per l’Inter - ha dichiarato Zilliacus - e nel prossimo futuro prevediamo di annunciare nuovi investimenti nel settore della moda e nuove iniziative nell’immobiliare. Gli investimenti in Italia cresceranno, mentre continueremo a cercare nuovi progetti eccitanti nella moda italiana, nel calcio e nell’immobiliare.”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA