"L'Inter in campo aperto la squadra più forte al mondo": lode in diretta tv

“Il campo ha detto che abbiamo visto che forse in velocità l'Inter è la squadra più forte del mondo: se hanno campo, gli interisti sono i migliori in assoluto”. Lo ha detto Massimo Mauro a Pressing commentando la vittora dell'Inter in casa del Napoli nell'ultimo turno di Serie A. I nerazzurri hanno vinto 3-0 sul campo della squadra di Mazzarri e sono nuovamente in testa alla classifica del massimo campionato italiano.