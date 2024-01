Dimarco: "Sì ho esultato e anche tanto. Senza insultare nessuno. Ai moralisti..."

La partita tra Inter e Verona è destinata a far parlare ancora tanto per quanto riguarda gli episodi controversi successi. Nel finale è successo di tutto con il gol dei nerazzurri da annullare per la gomitata di Bastoni a Duda ma non ravvisata da Fabbri e Nasca al Var, poi il rigore sbagliato da Henry proprio allo scadere. Proprio su questo episodio si è scatenata la bufera sui social per l'esultanza di Dimarco e Acerbi in faccia all'attaccante dell'Hellas. Un bruttissimo gesto di cui ha voluto parlare lo stesso esterno nerazzurro con un lunghissimo messaggio sui social: "Ai moralisti dico: criticatemi pure ma guardate tutto quello che accade in campo non solo quello che vi fa comodo, grazie".