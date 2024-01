Inter nella bufera: Dimarco e Acerbi esultano in faccia a Henry! E Frattesi…

Nel successo casalingo dell' Inter contro il Verona è successo di tutto. I nerazzurri si sono portati in vantaggio con Lautaro , Henry ha pareggiato i conti e al 94' Frattesi ha siglato la rete decisiva per il 2-1 finale tra le polemiche. Nell'azione che ha portato al gol del centrocampista, infatti, Bastoni ha rifilato una gomitata a Duda prima di colpire la traversa . Dopo la rete del vantaggio nerazzurro, il Verona è riuscito a guadagnarsi un calcio di rigore che Henry ha sbagliato al 100' colpendo il palo.

Dimarco, Acerbi e Frattesi: cosa è successo

Proprio in occasione questo episodio ha fatto discutere il comportamento di Federico Dimarco e di Francesco Acerbi. L'esterno (che nel Verona ha anche giocato nella stagione 2020/2021) e il difensore nerazzurri, subito dopo l'errore, hanno infatti deciso di correre ad esultare in faccia all'attaccante francese, che intanto era disperato per aver sciupato l'ultima occasione della partita. In ogni caso, Henry non si è scomposto e non ha minimamente reagito alla provocazione del suo avversario. Tra le altre cose, prima che l'attaccante calciasse dagli 11 metri, le telecamere hanno inquadrato Frattesi mentre calpestava il dischetto del calcio di rigore.