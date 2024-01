Marotta a Fedez: "Venivo dalla Juve, i tifosi non mi vedevano bene..."

Marotta, dalla Juve all'Inter

Beppe Marotta ha parlato del suo arrivo all'Inter e l'impatto sui tifosi: "Provenivo dalla Juve e forse la tifoseria mi ha visto un po' come un intruso, ma nello sport contano i risultati" ha detto l'ad dei nerazzurri. Il dirigente ha continuato: "Da quando sono arrivato qui, per merito e per fortuna, sono arrivati risultati buoni. Per questo credo di essere simpatico a buona parte degli interisti". Passato, presente e poi il futuro: "Quando chiuderò la mia esperienza qui - da poco è arrivato il rinnovo fino al 2027 - vorrei restare in questo ambito ma in una dimensione diversa, occupandomi più dello sport come fenomeno sociale. In Italia siamo molto indietro rispetto agli altri paesi. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza per quei bambini e ragazzi che vogliono giocare a calcio, e non solo, e possano farlo gratuitamente in strutture adeguate". Marotta ha parlato del sistema e dell'apporto di Cristiano Ronaldo...