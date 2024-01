Fiorentina-Inter senza Barella e Calhanoglu: con chi la gioca Inzaghi

MILANO - Testa bassa e pedalare. Aspettare e cogliere la propria occasione. Dimostrare in campo, quando si viene chiamati in causa, cosa si è capaci di fare. Domenica sera a Firenze, viste le squalifiche di Calhanoglu e Barella, scatterà il momento di Asllani e Frattesi. Quel preciso istante che i due centrocampisti nerazzurri bramano da tempo, per poter dimostrare dal primo minuto – e forse per una gara intera – le proprie qualità. Se il regista albanese sapeva già prima della Supercoppa italiana vinta a Riad che sarebbe sceso in campo contro la Fiorentina - in quello che per lui potrebbe essere un particolare derby toscano, vista la gioventù trascorsa a Buti, in provincia di Pisa, oltre alla crescita calcistica nell’Empoli – per via del giallo rimediato da Hakan contro il Monza, la stessa sanzione subita da Barella contro il Napoli, per proteste, ha di fatto spalancato le porte a Frattesi contro la Viola.