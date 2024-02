Lukaku, l'Inter e i tifosi lo umiliano sui social. Solo De Rossi lo difende

Il match non era iniziato sotto i migliori auspici per Lukaku, autore di una sfortunata deviazione tramutatasi in assist al bacio per il vantaggio di Acerbi dopo soli 17'. Un liscio sulla trequarti ha scatenato frustrazione tra i tifosi della Roma e ilarità tra quelli dell'Inter, ma il peggio doveva ancora arrivare... Intorno al 70', infatti, con il risultato ancora in bilico - 3-2 in favore del club meneghino - uno svarione difensivo di Dimarco ha spalancato la strada all'ex di turno. Il belga, però, a tu per tu con Sommer, si è lasciato ipnotizzare dal portiere svizzero , sprecando l'occasionissima per il pareggio, azione nella quale sono naufragate le velleità di rimonta dei giallorossi.

Il post dell'Inter e l'ironia dei tifosi

La sua ex squadra, l'Inter, non ha dimenticato la rottura della scorsa estate. Ne è una dimostrazione il post pubblicato sul proprio account ufficiale X, che immortala proprio Sommer e Lukaku nel momento in cui il portiere svizzero, in uscita bassa, salva il risultato. "Not in my house", cioè "Non a casa mia", la didascalia scritta dal social media manager della società nerazzurra. Sotto al contenuto, poi, impazzano i commenti dei tifosi spietati col vecchio beniamino. Si va da "Per una volta dobbiamo riconoscere grandi meriti anche ai nostri attaccanti di riserva, entrati tutti con il giusto spirito e determinazione: prestazione molto convincente di Arnautovic, Sanchez e Lukaku" a un ben più incisivo "Avevo sempre saputo che Lukaku ci avrebbe portato la seconda stella". Nel post-partita però in sua difesa è intervenuto l'allenatore giallorosso Daniele De Rossi...