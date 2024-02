Lukaku flop, Bergomi svela il retroscena Inter: “Da quello che mi hanno detto…”

Beppe Bergomi intervenuto negli studi di Sky Calcio Club per analizzare il momento dell'Inter e per raccontare anche un retroscena che coinvolge l'attuale attaccante della Roma. Su Lukaku infatti, l'ex capitano nerazzurro ha dichiarato: "La sua fisicità in Italia funziona: quando l'Inter ha recuperato lui e Brozovic e lui ha aiutato molto nelle rotazioni. Da quello che mi hanno detto lui aveva avuto uno strappo muscolare molto profondo: e per il fisico che ha ci ha messo molto per tornare. E poi prima lui strappava, ora lo recuperi facile: ha perso completamente quella forza. Ma continuo a pensare che può determinare ancora nel nostro calcio". Sull'Inter ha poi aggiunto: "Io da tre anni ripeto che la squadra viene cambiata ogni anno: l'Inter certo che è forte, ma anche quest'anno, avendo cambiato tanti giocatori, in partenza non sapevamo che Thuram fosse questo giocatore e che Sommer potesse essere più bravo di Onana. C'è un lavoro dietro fatto molto bene. L'Inter se la vuoi mettere in difficoltà devi avere il coraggio di aggredirla: l'hanno fatto poche squadre, devi saperlo fare tutta la partita perché sennò ti fanno male".