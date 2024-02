Zhang, conti in tasca Inter: la mossa per allungarsi il futuro

MILANO - Un’opzione alternativa per allungarsi il futuro, guardando... al passato. Come già emerso la scorsa estate - su “Tuttosport” ne parlammo per esempio il 4 giugno -, Steven Zhang in vista del 20 maggio, quando scadrà il termine ultimo per restituire a Oaktree il prestito ottenuto nel 2021, starebbe valutando con lo stesso fondo statunitense non solo l’opzione rifinanziamento, quanto un riscadenziamento, ovvero rinegoziare la scadenza del prestito, ovviamente con l’applicazione di un tasso d’interesse più elevato.