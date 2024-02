Guardiola, l'Inter e la Champions League: "Non credeteci, noi lo dicevamo..."

Prima della sfida di FA Cup in casa del Luton , Pep Guardiola ha voluto elogiare l' Inter di Simone Inzaghi . Il tecnico del Manchester City , che lo scorso anno ha vinto la Champions League in finale contro i nerazzurri , ha parlato di come non bisognerebbe mai sottovalutare nessuno facendo riferimento proprio all'ultima sfida contro la capolista della Serie A.

Guardiola, le parole sull'Inter

Il tecnico dei Citizens ha affermato: "Guardate la qualità dei nostri avversari qui e in Europa, guardate l'Inter adesso, sta letteralmente volando in Italia, e la scorsa stagione si diceva: 'Ah l'Inter in finale di Champions League...'. Noi sapevamo che sarebbe stata dura e guardate adesso: vinceranno il campionato italiano se va tutto bene e segnano tre o quattro gol a partita. In Champions League hanno battuto un avversario duro all'andata, incredibilmente forte come l'Atletico Madrid. Non credete a chi dice, ogni settembre, che il City vincerà tutto con facilità. Gli avversari sono durissimi".