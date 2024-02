Inter, scudetto in tasca e ora la Champions: numeri da padrona d'Europa!

L' Inter con la vittoria sull' Atalanta ha certificato il suo predominio in Serie A . La squadra di Simone Inzaghi, al netto di un inizio difficile contro la Dea in cui è andata sotto con la rete di De Ketelaere poi annullata per tocco con il braccio di Miranchuk, ha preso campo con il passare dei minuti e dopo il vantaggio firmato Darmian ha messo in discesa il match. Due gol per tempo sono bastati ai nerazzurri di casa per chiudere la pratica , seppur con qualche polemica da parte degli orobici con le parole di Gasperini e Percassi nel post gara . A rendere ancor più dominante la stagione dell'Inter sono, però, i numeri perché è una squadra da record con il miglior attacco e la miglior difesa d'Europa.

Inter, i numeri dell'attacco

L'Inter ha iniziato a correre in questa stagione per raggiungere l'obiettivo dichiarato della seconda stella, ora è a più dodici sul secondo posto occupato dalla Juve e sembra non volersi fermare, nemmeno in Europa con la voglia di replicare il cammino fatto in Champions nella passata stagione. La squadra di Inzaghi ha rifilato un altro poker, quarto consecutivo (Roma, Salernitana, Lecce e Atalanta).

Nelle prime gare del 2024 sono arrivate 8 vittorie (considerando soltanto il campionato) con 25 reti segnate e appena 4 subite. Numeri importanti che allargandoli diventano impressionanti considerando anche i Top 5 campionati in Europa. Perché i nerazzurri hanno registrato il miglior attacco con 67 gol segnati in 26 partite e hanno fatto meglio di Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e altre big europeee. Ma non solo perché la formazione di Inzaghi è anche la miglior difesa, in una classifica in cui è presente anche la Juve...