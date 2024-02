"Finiti i soldi, ho aperto un ristorante": Agustina, lady Lautaro si racconta

La rivelazione su Wanda Nara

I rumors hanno riportato in passato che a far conoscere Lautaro e Agustina fosse stata Wanda Nara. A tal proposito la Gandolfo ha svelato: "È una bugia. Ci siamo conosciuti in Argentina, a Buenos Aires, a una festa di compleanno di amici comuni. Non sapevo che fosse un giocatore. Abbiamo iniziato a parlare, è stato un colpo di fulmine, non ci eravamo neppure scambiati un bacio eppure mi sentivo già legatissima a lui. Solo che Lautaro, a fine serata, mi ha detto che stava per trasferirsi in Italia. Per me, fu una doccia fredda..". Poi ha proseguito: "Subito dopo mi disse: “Vedrai che finiremo insieme, io e te”. E io: “Sei matto, stai per partire, non ci sono chances”. E invece. Ultima domanda: che papà è Lautaro Martinez? «Presente, forse troppo! Specie con Nina. Io gli dico: “Lasciala tranquilla”. Lui l’abbraccia tutto il tempo, la bacia, controlla se sta bene, la pettina, la profuma. Io, in casa, la vesto molto easy, arriva lui e la agghinda come una principessa. Con Theo, stessa cosa. Tranne il profumo".