Barella, le contorsioni fanno il giro del web: "Da squalifica per simulazione"

Continua a far discutere il rigore assegnato all' Inter nella vittoria per 2-1 contro il Genoa nell'ultimo turno di Serie A, con il web scatenato su Nicolò Barella e la sceneggiata dopo il contatto con Frendrup . Il centrocampista azzurro è tanto forte quanto incline a questo tipo di comportamenti in campo: i tifosi Juve ricordano quanto accaduto ad esempio nella gara d'andata tra Juventus ed Inter con Rabiot , con l'interista a rifilare un pestone all'avversario per poi rantolare rotolando a terra come se fosse stato lui il colpito.

Inter-Genoa, la simulazione di Barella scatena i tifosi

Sui social, appena dopo il penalty, è stato un rimbalzare continuo delle immagini delle contorsioni di Barella subito dopo essere finito su Frendrup. Il centrocampista ex Cagliari fa di tutto per richiamare l'attenzione dell'arbitro Ayroldi, rotolandosi più volte a terra accentuando in maniera plateale un contatto già leggerissimo. Un atteggiamento che fuori dal campo ha scatenato la Rete, con tanti a chiedere addirittura l'intervento della prova tv, "da squalifica per simulazione, altro che rigore". In campo, nonostante il richiamo al monitor da parte del Var, il direttore di gara ha deciso di confermare il penalty per i nerazzurri. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il Genoa e commentata da Gilardino nel post partita.

Barella e i tuffi, l'imbarazzo dei meme

Come detto, questo non è il primo episodio ad attirare l'attenzione sulla correttezza in campo di Barella. Anche nella passata stagione, i tifosi sul web avevano infatti ironizzato dopo un clamoroso volo in area di rigore del centrocampista nerazzurro in Inter-Empoli.