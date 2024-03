Inzaghi: "In tre anni sempre avanti in Champions. All'Inter non era scontato"

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid di Simeone di scena al Wanda Metropolitano. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “Non sono totalmente d’accordo che questa Inter sia nata a Istanbul. È dal primo anno che facciamo bene nelle coppe: abbiamo superato il girone affrontando Real e Liverpool, due grandi partite. È un percorso di tre anni, abbiamo sempre superato il girone e in 10 anni per l’Inter non è stato scontato. Non è iniziato a Istanbul. Domani abbiamo un piccolo vantaggio ma giocheremo a prescindere dalla gara di andata”.

Inzaghi sull'Atletico

“Guardando la stagione, abbiamo fatto bene tanto con squadre che ci hanno aspettato, tanto con quelle più aggressive. Non sappiamo come giocherà domani l’Atletico, hanno una squadra che può cambiare durante la partita e calciatori di qualità. Sarà una gara intensa e dovremo essere bravi a gestire le difficoltà che si presenteranno, come in ogni match”. Inzaghi ha poi aggiunto: “Non so cosa farà Simeone. Io so che l’Atletico adotta il nostro stesso modulo: qualche volta ha usato il 4-4-2 ma i modulo non credo facciano la differenza. A farla sarà l’interpretazione dei giocatori ed il ho la fortuna di avere un grande gruppo: siamo qui per fare una partita importante”.