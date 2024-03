Inter, per il futuro sarà attacco a 5 stelle: con Carboni anche un’altra punta

MILANO - Madrid ha confermato come l’attacco dell’Inter sia, non da rifondare, quanto meno da ripensare e - senz’altro - da infoltire. Si riparte da tre: Lautaro , Thuram più Taremi , ma si deve arrivare a cinque, considerato che non è pensabile affrontare la prossima stagione extralarge tra Super Champions e Mondiale per club in estate con solo quattro punte di ruolo nella batteria da cui può attingere Simone Inzaghi .

Carboni come Balotelli

Senza soldi, servono coraggio e idee. E spesso coraggio e idee sono determinanti anche quando i soldi ci sono. La parabola interista di Mario Balotelli può ancora insegnare qualcosa ai dirigenti attuali: nell’ultima stagione con Roberto Mancini allenatore, proprio la scelta di lanciare il ragazzotto fu determinante per conquistare lo scudetto. E nell’anno del Triplete, sempre Balotelli da attaccante di complemento fu determinante per passare il girone, grazie all’uno-due al Rubin Kazan (gol e assist).

Questo va detto perché l’Inter ha parcheggiato a Monza un altro Balotelli - al netto delle sovrastrutture nate con le cosidetta Balottellate, ovviamente -, vale a dire Valentin Carboni che ha 19 anni e un talento grande così. In un’Inter che inserirà pure la quinta punta in rosa, l’argentino rappresenta senz’altro una soluzione migliore rispetto a un possibile rinnovo di un Alexis Sanchez ormai in età di pre-pensionamento (calcistico).

I numeri dell'argentino

Perché l’argentino a Monza è diventato grande in fretta, ha già giocato 21 partite (7 da titolare), con due gol (uno alla Juve...) e 4 assist, ma soprattutto ha conquistato Raffaele Palladino per la maturità e la “garra” mostrate. «Valentin può arrivare in alto, ha talento straordinario, qualità tecniche fisiche e mentali, si vuole migliorare ogni giorno, ha un grande futuro davanti se continua a lavorare così», l’endorsement dell’allenatore.

Che sia un gioiello lo sanno bene pure Ausilio e Baccin e ne è convinto pure Inzaghi. Il percorso di crescita al Monza ha dato i frutti sperati e Valentin ha tutto per rientrare ad Appiano dalla porta principale. In linea teorica, a livello numerico, l’Inter sarebbe a posto così con l’ultimo slot occupato dall’argentino con l’uscita di Sanchez.

Nel migliore dei mondi possibili si potrebbe però sperare anche in un altro innesto, con la partenza di Arnautovic (l’Arabia potrebbe dare un assit all’Inter che ha pagato l’austriaco 8 milioni più 2 di bonus soltanto un’estate fa) con l’arrivo di un altro attaccante di prospettiva oltre a Carboni. Questo permetterebbe a Inzaghi di veder radicalmente abbassata l’età media di un reparto e, con essa pure il rischio infortuni.