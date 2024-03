Acerbi “allontanato” anche da Thuram: “Non è il momento di andare in Nazionale”

Il caso Acerbi e la frase razzista detta a Juan Jesus continua a tenere banco in questo momento di sosta dalla Serie A. La Procura Federale è ancora al lavoro per capire come sono andate effetivamente le cose e dovrà senitre anche i diretti interessati per fare luce sulla vicenda prima di emettere una sentenza che, se confermata la versiona del centrale brasiliano del Napoli, porterebbe a una squalifica di almeno 10 giornate per il difensore dell'Inter. Il club è furioso con Acerbi per le parole dette dopo il suo rientro da Coverciano e sceglie la via del silenzio sul caso. Non entra nel merito Marcus Thuram dal ritiro della Francia, ma dice la sua sul razzismo.

Caso Acerbi, Thuram e il caso razzismo Marcus Thuram, convocato da Didier Deschamps nella Francia per la due amichevoli in questa sosta dal campionato, ha parlato dal ritiro e ha detto la sua anche sulla situazione di Acerbi, suo compagno all'Inter: "Quando c'è una procedura così grave in corso il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo. Non è il momento di andare in nazionale in tali momenti".

Poi non entra nel merito della vicenza ma concorda con le parole di Maignan: "Sono d'accordo con lui quando dice che bisogna uscire dal campo. Bisogna sbattere il pugno sul tavolo per far capire a tutti che il razzismo è inammissibile". Non solo l'attaccante francese perché anche Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha detto chiaramente che "serviva più intelligenza" perché "le spiegazioni sono più schifose del gesto". In tutto questo il difensore dell'Inter verrà ascoltato da Chiné in Procura per dare la sua versione dei fatti.

