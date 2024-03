Diletta: "Che Inter, peccato per la batosta Champions. Karius? A Milano..."

MILANO - Nove partite alla fine poi sarà finito anche questo campionato di Serie A. Un campionato nel segno dell’Inter che ora ha la possibilità di vincere lo scudetto nel derby.«L’Inter ha la possibilità di vincere lo scudetto in maniera unica, nel derby, in casa del Milan». Parole di Diletta Leotta in occasione dell’apertura di ABKS Break Time, il nuovo bistrot firmato dallo chef Alessandro Borghese. Parole di chi lo vivrà in prima persona. «E il giorno prima sarò al classico tra Barcellona e Real Madrid e c’è la stessa possibilità, quella di poter vincere il campionato sul campo dei rivali di sempre». In Italia però «l’Inter ha dimostrato di essere una squadra fortissima. La squadra più forte e costante in tutti questi mesi e merita di essere là in alto, davanti a tutti. Il distacco dalle altre lo dimostra: è incredibile. Peccato per la batosta in Champions League. Ma in Serie A ha dimostrato di non avere rivali, di essere superiori a tutti…».