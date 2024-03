Acerbi e il razzismo: "Allora condanniamo anche gli insulti ai serbi..."

"Non si può dare del razzista per un malinteso"

"Sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui abbiamo perso tutti. Quando sono stato assolto, ho visto le persone attorno a me reagire come se fossi uscito dopo dieci anni di galera" - ha spiegato Acerbi. Poi ha proseguito: "Non ho nulla contro Juan Jesus, anzi sono molto dispiaciuto anche per lui. Ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco. E non si può continuare a farlo anche dopo l'assoluzione. Sono triste per come ci hanno marciato tutti sopra senza sapere niente. Ho percepito un grandissimo accanimento, come se avessi ammazzato qualcuno".