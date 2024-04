Marotta: “Dimarco capitano dell'Inter? Quando Lautaro va... in pensione”

MILANO - Ad assistere all'allenamento dell'Inter ad Appiano c'era anche Sandro Mazzola, che si è intrattenuto qualche minuto con Inzaghi. L'allenatore in vista della gara di domenica sera contro il Cagliari potrà certamente contare su Bastoni, in gruppo da due giorni e pienamente recuperato dopo l'affaticamento della settimana scorsa che gli ha fatto saltare la trasferta di Udine. Qualche dubbio in più per De Vrij, che anche oggi ha svolto una seduta personalizzata. L'olandese ha aumentato il ritmo, e se nei prossimi giorni tornasse ad allenarsi con i compagni potrebbe essere convocato. In difesa mancherà lo squalificato Pavard, al suo posto il favorito è Bisseck. Fermato dal giudice sportivo anche Lautaro Martinez e, a giocarsi la maglia accanto a Thuram sono Sanchez e Arnautovic, ma la sensazione è che il ballottaggio proseguirà fino all'ultimo.

Taremi e la questione passaporto L'anno prossimo in attacco Simone Inzaghi potrà contare anche su Taremi, in arrivo a parametro zero dal Porto. Nell'edizione odierna, il quotidiano "O Jogo" ha dato la notizia che Taremi avrebbe già iniziato le pratiche burocratiche per richiedere la nazionalità portoghese e diventare così comunitario, avendo vissuto ininterrottamente in Portogallo negli ultimi cinque anni (a gennaio ha già ricevuto il titolo di residenza permanente nel Paese). Resta il dubbio sulle tempistiche, ovvero se la procedura verrà completata entro il 1° luglio, quando l'Inter lo metterà ufficialmente sotto contratto. Sarebbe un'ottima notizia per il club, perché Taremi non andrebbe a occupare lo slot di giocatore extracomunitario, lasciandolo libero per un eventuale nuovo innesto.

Le parole di Marotta In serata ha parlato Beppe Marotta, a margine della presentazione del nuovo libro di Gianfelice Facchetti: "C'è grande ottimismo, voglia di esplodere e adrenalina forte - ha detto l'amministratore delegato a proposito dello Scudetto -, ma c'è il rispetto, manca ancora qualche punto. Cerchiamo di essere concentrati. Il Cagliari si salva lo stesso, indipendentemente dal risultato di domenica. Lautaro esempio di capitano? È cosi, è molto maturato e siamo arrivati a dire che la fascia da capitano è sua, rappresenta i valori del ruolo. E ha un grandissimo senso di appartenenza: voi non vedete il pre gara, ma è il più teso e dietro questa tensione c'è il suo amore per l'Inter. Quando un capitano nato nell'Inter? Posso dire che di capitan futuro ce ne sono tanti. Dimarco è veramente un ultras, è uno che impersonifica i valori dell'Inter, però anche per diventare capitano bisogna andare a scuola. Magari può farlo quando Lautaro va... in pensione". Contro il Cagliari una maglia speciale Contro il Cagliari, intanto, l'Inter scenderà in campo con una maglia speciale: sul petto, infatti, compariranno la scritta e il logo di "Star Trek", per celebrare l'uscita della quinta e ultima stagione della serie originale "Star Trek Discovery" su Paramount+, sponsor dei nerazzurri. Nell'occasione, anche i led a bordocampo e il maxischermo saranno personalizzati con grafiche della serie e prima dell'ingresso in campo dei giocatori ci sarà uno speciale annuncio dello speaker con le iconiche musiche della saga americana famosa in tutto il mondo.

