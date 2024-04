Festa Cuadrado, 149' di Scudetto: "Un altro per la gloria". E tra i commenti...

Juan Cuadrado ha festeggiato sui social lo scudetto vinto con l'Inter, il suo sesto personale dopo i cinque vinti con la maglia della Juventus. Dopo una stagione difficile a causa degli infortuni avuti, il colombiano è stato impiegato poche volte da Simone Inzaghi: per lui solo 7 presenze in campionato (149 i minuti giocati in totale) più 2 in Champions League. Sul proprio profilo Instagram, Cuadrado ha pubblicato una foto con Alexis Sanchez con tanto di testo: "CAMPIONI un altro per la gloria e l'onore di Dio".