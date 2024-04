Acerbi gol e scudetto, Claudia Scarpari: "Grande lezione di vita..."

Acerbi, la dedica social di Claudia Scarpari

"Hai brillato di una luce speciale e questo l’ha visto tutta Italia, ma l’impegno e dedizione che metti ogni giorno è ciò che più mi colpisce. Mi ci è voluto tempo per capire che tutti i no che costantemente dici (anche a me), sono in realtà un grossissimo SI a qualcosa che non ha prezzo: i tuoi sogni. Stasera è la tua serata, ma per me è una grande lezione di vita", ha proseguito la compagna di Acerbi. Poi ha concluso con: "Ti amo ti amo ti amo". Dal primo incontro nel 2020, la coppia non si è più lasciata. Lei è sempre allo stadio per assistere le partite di Acerbi. Dall'amore della coppia sono nate due figlie: Vittoria nel 2021 e Nala nel 2023. La risposta del difensore non si è fatta attendere: "Grazie di esistere amore, ti amo tanto". Impossibile pensare che questa dedica non sia anche una risposta alle tante critiche ricevute dal calciatore dopo la vicenda che lo ha visto accusato di razzismo.