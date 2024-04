Scudetto Inter, Farris svela: "A Firenze la svolta". La Fiorentina uscì furiosa

In conferenza il vice di Simone Inzaghi ha parlato della svolta della stagione: "Non è una partita di per sé. Quando siamo andati in Arabia avevamo la preoccupazione di giocare quelle due partite, mentre le altre squadre correvano, ci potevano portare sotto in classifica. Siamo andati a Firenze senza giocatori importanti. Poi potevamo pagare dazio, ma la squadra ha fatto un solco che poi ci ha portato allo scudetto".

Proprio in quella partita al Franchi dove la Fiorentina uscì furiosa per alcuni episodi. La squadra di Italiano, infatti, aveva protestato con l'arbitro Aureliano sia sul gol dell'Inter per una spinta di Lautaro su Parisi, sia su un episodio in area viola per un contatto da rigore tra Bastoni e Ranieri. Il direttore di gara, però, non aveva ravvisato irregolarità e anche al Var non erano intervenuti.