Inzaghi, polemica in tv dopo il ko Inter: “Ti ho sentito tante volte…”

La polemica con Behrami

Negli studi di Dazn, sul cammino dell'Inter in Champions, Inzaghi ha risposto così a Valon Behrami, suo ex compagno di squadra alla Lazio, che gli chiedeva conto del percorso europeo dell'Inter: "Ti ho sentito diverse volte, Behrami, che contestavi il nostro cammino in Champions. Forse ti aspettavi un'altra finale o che vincessimo la Champions. Ma non è semplice, ci sono avversarie forti. Sicuramente siamo delusi per come è andata con l'Atletico perché potevamo indirizzare meglio gli episodi a nostro favore. Tre anni fa erano 10 anni che l'Inter non andava agli ottavi di Champions. Ma sicuramente l'eliminazione con l'Atletico Madrid ci sta ancora qui perché potevamo farcela. Ma esistono anche gli avversari". Il tecnico nerazzurro ha poi concluso così: "Abbiamo fatto due volte gli ottavi e una volta la finale di Champions. Vogliamo migliorarci perché non vogliamo guardare indietro ma sappiamo che abbiamo anche dei parametri da rispettare. E negli ultimi 3 anni abbiamo fatto con le risorse che avevamo. Ho la fortuna di avere dirigenti bravi e capaci, quello che abbiamo fatto in 3 anni non era preventivabile. Abbiamo fatto un grande lavoro".