Inter, chi dopo Zhang? Dal presidente al nuovo CdA: dubbi e scenari

Chi sarà il nuovo presidente?

Marchetti e Carassai per quanto scritto, non saranno nel mazzo dei papabili. Per intercettare il nome del prescelto sarà fondamentale capire quali saranno le intenzioni di Oaktree legate a quel ruolo: il fondo potrebbe piazzare lì un tecnico oppure optare per un candidato di bandiera. In questo caso difficile pensare che la scelta possa non cadere su Javier Zanetti che è già vice-presidente del club e che, lavorando in sede, proprio come Marotta e Antonello nell’ultimo anno e mezzo ha conosciuto gli uomini di Oaktree. Tra l’altro sarebbe un ritorno all’antico, ovvero a quando Massimo Moratti cedette la poltrona a Giacinto Facchetti, ma pure un esempio che si rifà alla tradizione di grandi club quali il Bayern Monaco che ha avuto per 15 anni come presidente Franz Beckenbauer, poi diventato presidente onorario.