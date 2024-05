Grana Lautaro Martinez: vuole l’aumento fino a 16 milioni! Ira Inter, Oaktree…

MILANO - Incontri conoscitivi in sede, in attesa di un appuntamento più risolutivo con l’agente di Lautaro. È l’agenda di questi primi giorni nerazzurri dell’era Oaktree. Ieri Simone Inzaghi, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno visto per la prima volta i quattro manager del fondo californiano che stanno seguendo più da vicino il dossier nerazzurro: Katherine Ralph, Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori. È stata soprattutto l’occasione per presentarsi e scambiare le prime impressioni. La conversazione è stata favorita dalla conoscenza della nostra lingua da parte di tutti i rappresentanti di Oaktree, non solo degli italiani. Sul tavolo non c’è stato nulla di più di una chiacchierata esplorativa tra l’allenatore, il d.s., il suo principale collaboratore e la nuova proprietà. I professionisti del fondo californiano hanno visto anche il dottor Piero Volpi, componente estremamente importante del club nerazzurro. Sarà così anche oggi con la scoperta di altre aree dell’Inter: Oaktree parlerà con i dipendenti dell’area commerciale e marketing, fondamentale per far aumentare i ricavi e avvicinare il pareggio di bilancio, obiettivo della nuova proprietà insieme al contenimento del monte ingaggi. E qui si arriva all’altro argomento significativo della giornata: la richiesta economica di Lautaro Martinez per prolungare il contratto in scadenza nel 2026.