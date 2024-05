Oaktree-Inter, i primi 100 giorni: chi sarà il presidente e il nodo Lautaro

L'Inter, la presidenza e il mercato

I quattro, insieme a Renato Meduri, senior vice presidente del “Global Opportunities strategy” di Oaktree - lo stesso gruppo di base a Londra degli altri due manager -, hanno in agenda una riunione per martedì mattina. Menù del giorno, le linee guida che dovranno seguire le due aree nerazzurre innanzitutto nei prossimi tre mesi, quelli che, soprattutto per Marotta, significheranno mercato. Nel summit si parlerà anche dall’assemblea dei soci che andrà in scena entro i prossimi 15 giorni e che servirà per eleggere il nuovo CdA dell’Inter (quello precedente è già decaduto). Il numero di consiglieri dovrebbe essere intorno alle sette-otto unità e i tre manager di Oaktree, Marotta e Antonello dovrebbero farne ancora parte. In quell’occasione, sarà annunciato anche il nuovo presidente che sarà un tecnico espressione del fondo statunitense, sempre che Oaktree non opti per una scelta “interista”, candidando una bandiera del club, come per esempio Zanetti.