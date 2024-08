Inter, caccia al tesoro per Gasiorowski. Carboni saluta

Martin Satriano si è presentato personalmente in sede con i propri procuratori per giustificare il no al Brest. Dall’altra parte della scrivania c’erano Piero Ausilio e Dario Baccin che, evidentemente, non hanno fatto i salti di gioia, considerato che con il club francese (che per giunta giocherà in Champions...) avevano un accordo per la cessione a 6 milioni più bonus. Non è dato a sapersi se il no è definitivo oppure se c’è ancora margine per smuovere l’uruguaiano dalle sue convinzioni, fatto sta che l’interessato vuole giocare nella Liga e per questo sei mesi fa aveva cambiato agente. Quanto accaduto dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, come il mercato sia un gioco a incastri e come quella che era già considerata come una robusta voce “più” a bilancio, sia ancora un punto interrogativo.