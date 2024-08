Inter, guarda chi si rivede: Lautaro finalmente in gruppo

Prosegue la preparazione dell' Inter di Simone Inzaghi al BPER Training Centre di Appiano Gentile in vista della nuova stagione. Il volto 'nuovo' nell'allenamento odierno è stato quello del capitano Lautaro Martinez , rientrato dopo gli impegni internazionali con l'Argentina e un periodo di vacanza. Il numero 10 nerazzurro ha sostenuto in giornata il primo allenamento stagionale con i compagni di squadra in questo pre-campionato , con Inzaghi che potrà finalmente contare su Lautaro per gli ultimi impegni prima dell'inizio della nuova stagione. I campioni d'Italia, prima di tagliare i nastri della nuova Serie A nella sfida col Genoa fissata al 17 agosto, saranno impegnati domani alle 20:30 all'U-Power Stadium di Monza, dove affronteranno l'Al Ittihad di Kanté, Benzema e dell'ex Roma Aouar.

"Non vedevo l'ora di tornare"

Lautaro Martinez ha suonato la carica sul proprio profilo Instagram, dove ha condiviso alcuni scatti dell'allenamento odierno, il primo per l'argentino. "Non vedevo l'ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni. Ora sotto, per prepararsi al meglio all'inizio del campionato e per lottare per i nostri obiettivi stagionali" è la didascalia della gallery condivisa dal capitano nerazzurro, il quale ha lanciato un segnale forte in vista della prossima stagione. L'argentino è stato ovviamente osannato nei commenti dai tifosi che hanno riaccolto calorosamente il numero 10 dell'Inter, già carico in vista della nuova stagione ormai alle porte.